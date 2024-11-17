Цель AMD - предложить более привлекательные модели и заполнить пробел в производительности в бюджетном сегменте.

Компания AMD планирует представить обновленные APU (ускорители обработки основных данных) из серии Ryzen 200, которые будут основаны на архитектуре Hawk Point. Эти APU будут ориентированы на ноутбуки начального уровня. Цель компании AMD - предложить рынку более привлекательные модели CPU и заполнить пробел в производительности, который существует в бюджетном сегменте.

Новые APU Ryzen 200 будут противостоять процессорам Intel Raptor Lake Refresh Core 200 и предложат минимальные изменения по сравнению с предыдущей версией. Детали о характеристиках и производительности пока не раскрыты, но была утечка информации о одном из вариантов в линейке, Ryzen 7 255H. Этот процессор, вероятно, будет обновлением текущего APU Ryzen 7 8745HS, который был представлен несколько месяцев назад.

Одной из самых заметных особенностей обновленной линейки APU Ryzen 200 является модернизированный нейропроцессор (NPU), который предлагает до 16 TOPS (тераопераций в секунду).