Обновление включает трассировку лучей и более высокие настройки графики, которые будут доступны во всех четырех пресетах игры.

Techland, разработчика игры, анонсировало, что Dying Light 2: Stay Human будет получать значительные улучшения для новой консоли PS5 Pro. Обновление позволит игрокам использовать преимущества более мощной консоли от Sony, включая трассировку лучей и улучшенные настройки графики. Визуальные улучшения будут доступны во всех четырех пресетах игры, предоставляя различные опции графической производительности для игроков.

Первый пресет, "Сбалансированный", обеспечивает увеличенное разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. Разработчики улучшили глобальное освещение, отражения в пространстве экрана и качество рассеивания на поверхности. Второй пресет, "Разрешение", обеспечивает нативное разрешение 4K при 30 кадрах в секунду, с улучшенными контактными тенями, глобальным освещением и отражениями. Третий пресет, "Производительность", предлагает увеличенное разрешение 4K со сменой сцен до 120 кадров в секунду. В этом режиме также улучшены контактные тени, глобальное освещение, отражения, точечные тени, качество рассеивания и туман. Четвертый пресет, "Качество", предлагает повышенное разрешение до 4K при 30 кадрах в секунду с включенной трассировкой лучей, а также улучшенными контактными тенями, глобальным освещением и качеством рассеивания.