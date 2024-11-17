Компания считает, что полупроводниковая промышленность в настоящее время извлекает огромную выгоду из ажиотажа вокруг ИИ, так как современные чипы имеют большое значение в разработке ускорителей и серверов ИИ.

Голландский производитель оборудования для производства микросхем ASML прогнозирует, что к 2030 году мировой рынок полупроводников достигнет оценки в $1 трлн, особенно из-за высокого спроса на искусственный интеллект (ИИ). В своем обновленном сообщении ASML заявляет о "бычьем будущем" и утверждает, что компания находится на правильном пути в производстве оборудования для микросхем. Не только вся индустрия, но и сама ASML ожидает, что объем продаж их оборудования достигнет $46 млрд к 2030 году, связывая это с ростом спроса в секторе ИИ.

Тенденция к разработке ускорителей и серверов ИИ оказывает значительное влияние на полупроводниковую промышленность. Современные чипы играют важную роль в создании ИИ-систем, поэтому компании, такие как NVIDIA, размещают большие заказы у производителей чипов, включая TSMC и другие. ASML уверена, что их технология экстремального ультрафиолета (EUV) позволит им внести свой вклад и использовать преимущества ИИ, а также обеспечит значительный рост доходов и рентабельности.

ASML является ведущим мировым поставщиком оборудования для производства микросхем и успешно сотрудничает с такими компаниями, как TSMC и Samsung. Они стремятся масштабировать технологию EUV в следующем десятилетии и расширить свой портфель решений в области литографии, чтобы соответствовать растущей потребности отрасли в ИИ.