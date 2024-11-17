Накопитель предназначен для центров обработки данных.

Компания Phison представила свой флагманский твердотельный накопитель Pascari D205V Gen5, который предназначен для центров обработки данных высокой производительности. Этот накопитель будет доступен в форм-факторах U.2 и E3.L и будет иметь емкость до 128 ТБ. Твердотельный накопитель D205V обладает интерфейсом PCI-E 5.0 и предлагает последовательную скорость чтения до 14 600 МБ/с.

D205V разработан, чтобы удовлетворить растущие потребности центров обработки данных и потребителей в хранении данных. Он предлагает в два раза больший объем памяти по сравнению с текущими твердотельными накопителями высокого класса. Этот накопитель будет полезен в приложениях искусственного интеллекта, развлечений и исследований в центрах обработки данных.