Этот процессор был разработан два года назад, но из-за его недостаточной мощности он не получил широкого распространения.

Ноутбук Lenovo X1 был представлен на внутреннем китайском рынке с процессором KX-6000G от китайской компании Zhaoxin. Этот процессор был разработан два года назад, но из-за недостаточной мощности не смог конкурировать с процессорами Intel и AMD и оставался за пределами большинства ПК и настольных систем. Lenovo решила использовать KX-6000G в своем новом ноутбуке X1 в качестве альтернативы процессорам Intel/AMD.

Lenovo X1 отличается легким и компактным дизайном, весит всего 0,99 кг и имеет толщину немного больше 1 см. Он оснащен высококачественным OLED-дисплеем разрешением 2,8K и предлагает ультратонкую рамку, чтобы максимально использовать площадь экрана. Большой акцент в данном ноутбуке делается на производительности, поэтому был выбран процессор KX-6000G. Хотя он не обладает высокой мощностью, но способен справляться с основными задачами и повышать производительность в различных приложениях.

Процессор KX-6000G был включен в X1, чтобы предложить пользователям альтернативу. Это особенно актуально на внутреннем китайском рынке, где Lenovo старается предложить более доступные варианты для потребителей. Хотя KX-6000G не может соперничать с процессорами Intel и AMD по мощности, он все же предлагает надежное решение для повседневного использования.