Хотя компания не упоминала об этом в своей маркетинговой кампании, аналитики отмечают, что эта технология обеспечивает равную или лучшую цветовую гамму и эффективность по сравнению с предыдущими моделями

Apple использует технологию дисплеев Quantum Dot в своей новой линейке Macbook Pro M4. Эта технология обеспечивает равную или лучшую цветовую гамму и эффективность по сравнению с технологией предыдущего поколения. Хотя Apple не упоминает использование технологии Quantum Dot в своих маркетинговых материалах, аналитики подтверждают ее присутствие в новых моделях Macbook Pro.

Ранее рассматривалась возможность использования технологии квантовых точек в будущих моделях Macbook Pro, однако Apple отказалась от нее из-за наличия токсичного элемента кадмия. Вместо этого они используют красную люминесцентную пленку KSF, которая дешевле и не содержит кадмия.



Росс Янг, основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants, подтвердил присутствие технологии Quantum Dot во всех моделях M4 Macbook Pro, независимо от того, имеет ли дисплей нанотекстуру или нет. Он также предложил, что эта технология может обеспечить лучшую цветовую гамму и эффективность по сравнению с предыдущими моделями.