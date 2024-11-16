Они представили несколько снимков своей дебютной игры и предоставили возможность протестировать игру и помочь команде.

Семь бывших разработчиков из известных компаний Gearbox, Bethesda и Epic Games объединили свои усилия и создали новую игровую студию под названием Ruckus Games. Хотя студия была основана еще в 2021 году, о ней было немного известно до сегодняшнего дня. Недавно команда представила несколько изображений своей дебютной игры и предложила возможность зарегистрированным пользователям поучаствовать в игровом тестировании и помочь в разработке. Весь проект возглавляет Пол Сейдж, творческий директор игр Borderlands 3 и The Elder Scrolls Online. Ruckus Games имеет огромный потенциал, так как в ее команде собрались опытные разработчики из таких гигантов игровой индустрии, как Gearbox, Riot Games и Blizzard. Каждый из основателей Ruckus Games обладает необходимыми знаниями и опытом для создания уникальной многопользовательской игры, которая будет привлекать широкую аудиторию.

Ruckus Games смогла быстро получить 19 миллионов долларов финансирования от неопределенных инвесторов. Интересно отметить, что инвесторы увлеклись проектом уже после 20-минутной игры в демонстрационную версию.