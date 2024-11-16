Это однопользовательская экшен-игра на выживание, которая будет доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Atomfall - это однопользовательская экшен-игра на выживание, разработанная британской компанией Rebellion, которая будет выпущена 27 марта 2025 года. Игра будет доступна на различных платформах, включая Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4. Предзаказы уже открыты с обычным изданием по цене 49,99 доллара и Deluxe Edition за 69,9 доллара, который включает эксклюзивный контент и дополнения.

Сюжет Atomfall разворачивается в альтернативном мире, где ядерная авария в Виндскейле была более серьезной и проблемной, чем в реальности. Пять лет спустя после катастрофы игроки смогут исследовать вымышленную карантинную зону, собирать ресурсы, заниматься ремеслом, торговлей, сражениями и взаимодействовать с разнообразными персонажами, загадками, культами и политическими агентствами.



Главной особенностью игры является то, что игрок может самостоятельно влиять на развитие сюжета, принимая решения через исследование, разговоры, расследования и бои. Каждый выбор, сделанный игроком, будет иметь последствия и влиять на развитие сюжета и взаимодействия с другими персонажами. Кроме того, Deluxe Edition включает эксклюзивный контент, такой как улучшения для персонажа и кожу металлоискателя, а также предоставляет игрокам возможность начать игру на три дня раньше и получить сюжетное дополнение.