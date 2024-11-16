После успешного бета-тестирования на ПК, PlayStation, iOS и Android, игра уже пользуется популярностью среди более чем 30 миллионов игроков.

Infinity Nikki, последняя игра из серии Nikki, разработанная Infold Games, будет выпущена 5 декабря 2024 года, после успешного проведения бета-тестирования на ПК, PlayStation, iOS и Android. В настоящее время игра пользуется огромным успехом, поскольку более 30 миллионов игроков зарегистрировались, чтобы сыграть в нее.

Пока неизвестно, будет ли игра выпущена на Xbox Series X|S в будущем. В примере приводится игра Genshin Impact, которая уже доступна на ряде платформ, поэтому, возможно, Infinity Nikki также будет выпущена на Xbox Series X|S в будущем.



Infinity Nikki - это пятая часть серии игр Nikki, где Никки отправляется в большое путешествие вместе со своей подругой Момо. Особенностью этой игры является ее выпуск на ПК и PS5 впервые. Infinity Nikki использует новые технологии и эффекты для создания красивого игрового мира и захватывающего игрового процесса. Игроки могут настраивать свой геймплей в соответствии со своими предпочтениями.