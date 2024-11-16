AMD предоставила игровые бенчмарки, в которых сравнивает свою модель Ryzen AI 9 HX 370 с Core Ultra 200V.

Компания AMD претендует на то, что ее APU Ryzen AI 300 обладают лучшей производительностью в играх, чем Intel Lunar Lake. По данным бенчмарков, предоставленным AMD, Ryzen AI 300 показывает увеличение производительности на 75% по сравнению с Lunar Lake благодаря использованию технологий Radeon, включая FSR 3.

Оба процессора, Ryzen AI 300 и Lunar Lake, были представлены как новые SoC для мобильных игровых платформ, таких как ноутбуки и портативные компьютеры.

Особенный акцент в данном сравнении был сделан на игровой производительности. Первый бенчмарк сравнивает процессоры Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra 200V, и показывает, что Ryzen AI 9 HX 370 превосходит Intel Core Ultra 200V в большинстве игр.

Более того, использование технологии FSR 3 значительно увеличивает производительность в играх AAA. Графики, предоставленные AMD, демонстрируют, что Ryzen AI 300 превосходит Lunar Lake более чем в 2 раза при использовании FSR 3.

FSR 3 - это одна из технологий Radeon, позволяющая увеличить производительность игр при сохранении высокого качества изображения. Эта технология поддерживается широким спектром игр, включая популярные игры AAA. Сравнение производительности между Ryzen AI 300 и Lunar Lake показывает, что Ryzen AI 300 с FSR 3 значительно лучше обрабатывает графику и демонстрирует повышенную плавность и детализацию в играх.



