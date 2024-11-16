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ddr22
Фил Спенсер считает, что консоль PlayStation 5 Pro с ценой в $1000 не будет хорошо продаваться
Он высказал свое отношение к развитию игровой индустрии, отметив необходимость адаптироваться к новым бизнес-моделям, устройствам и способам доступа, чтобы привлечь новых игроков.

Генеральный директор Microsoft Gaming, Фил Спенсер, в интервью Bloomberg высказался о ценах на PlayStation 5 Pro и намекнул, что консоль стоимостью $1000 не будет способствовать росту рынка. Он подчеркнул важность адаптации к новым бизнес-моделям, устройствам и способам доступа для привлечения новых игроков. Согласно его словам, Microsoft не планирует развивать рынок с использованием таких дорогостоящих консолей.
В течение этой недели Фил Спенсер дал несколько интервью, в том числе вместе с Джонатаном Ноланом на саммите Paley, где они обсудили сериал Fallout TV. Спенсер отметил, что отсутствие готовой игры Fallout не оказало негативного влияния на запуск сериала. Затем он дал интервью в офисе Bloomberg, где сообщил о том, что игры Xbox будут портироваться на другие консоли и подтвердил существование проекта портативной консоли Xbox. Он также предположил, что возможны новые приобретения, особенно от азиатских разработчиков.

Наиболее интересным моментом из интервью Спенсера является его замечание о цене PlayStation 5 Pro. Он подчеркнул, что рынок игровых консолей не будет развиваться путем продажи таких дорогостоящих устройств. Он также отметил важность азиатских разработчиков и предположил, что будущие покупки Microsoft могут быть связаны с ними.

#playstation 5 pro
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