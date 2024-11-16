Ранее пользователи могли использовать эту функцию, чтобы уменьшить энергопотребление при высоких нагрузках, но теперь им это не удастся.

Intel отключила режим обхода цифрового линейного регулятора напряжения (DLVR) на своих процессорах Core Ultra 200S с микрокодом 0x112. Ранее пользователи имели возможность отключать этот режим через BIOS материнской платы, но после обновления BIOS на процессорах Core Ultra 200S возможность обхода была убрана. Это приведет к увеличению рассеивания энергии при высоких нагрузках и ограничивает возможности пользователей в регулировке напряжения.

DLVR был представлен еще в 2021 году и внедрен в процессоры Raptor Lake, но был отключен. Однако на Core Ultra 200S он включен по умолчанию для повышения энергоэффективности. DLVR имеет свои преимущества, но также ограничения, поэтому Intel ранее предоставляла возможность пользователям отключить его через BIOS.

Интел заявляет, что отключила обход DLVR для предотвращения неправильного использования и оставила его только для экстремального разгона.