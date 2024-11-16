Tenstorrent будет поставлять свои RISC-V-чипы, предназначенные для использования в устройствах искусственного интеллекта, а также высокопроизводительные чипы для LG Electronics.

Компания LG Electronics и Tenstorrent объявили о расширении сотрудничества в области разработки чипов искусственного интеллекта. Tenstorrent получила крупный заказ от LG Electronics на свои RISC-V-чипы, которые предназначены для использования в устройствах искусственного интеллекта.

LG Electronics стремится улучшить свои способности в разработке чипов искусственного интеллекта, чтобы соответствовать своей стратегии "Интеллект с привязанностью". Компания планирует развивать инновации, основанные на искусственном интеллекте, включая улучшение бытовых приборов и решений для "умного дома", а также расширение возможностей в области мобильности и коммерческих приложений.



LG признает важность высокопроизводительных полупроводников для развития технологий искусственного интеллекта. Поэтому компания планирует укрепить свои собственные возможности в разработке чипов, сотрудничая с ведущими мировыми компаниями, включая Tenstorrent. Tenstorrent известна своей экспертизой в разработке чипов искусственного интеллекта.