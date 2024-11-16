Использовался один модуль памяти объемом 24 ГБ на базе Core Ultra 9 285K с охлаждением жидким азотом.

Пользователь с ником "AKM" из США смог разогнать память V-Color Manta XFinity RGB CUDIMM DDR5 на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF до частоты 6131,9 МГц или 12264 МТ/сек. Это стало новым мировым рекордом разгона для этой модели памяти. Для достижения такой скорости использовался один модуль оперативной памяти объемом 24 Гбайт, оснащенный системой охлаждения жидким азотом.

Еще один оверклокер с ником "saltycroissant" также смог разогнать ту же самую память V-Color Manta XFinity DDR5 CUDIMM до частоты 12350 МТ/сек на той же модели материнской платы. Он использовал один модуль оперативной памяти объемом 16 Гбайт, также с охлаждением жидким азотом.

Данные разгоны указывают на высокий разгонный потенциал памяти V-Color Manta DDR5 CUDIMM в сочетании с материнской платой ASRock Z890 Taichi OCF. Оба оверклокера сумели достичь рекордных частот с использованием одного и того же комплекта памяти и при этом добились очень низких таймингов.

