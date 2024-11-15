Игра предлагает возможность превращать острова в небесные корабли и осуществлять разнообразные задания, включая поиск утраченных знаний, лечение грибкового поражения и восстановление экосистемы.

Aloft - это кооперативная игра на выживание, разрабатываемая Astrolabe Interactive и издаваемая Funcom. Действие игры происходит в мире плавучих островов и включает элементы ремесленничества и выживания. Игра будет доступна в режиме раннего доступа с 15 января 2025 года.

В Aloft игроки смогут преобразовывать острова в небесные корабли, что придает игре уникальность в жанре крафтинга и выживания. В игре также будут доступны различные побочные задания, такие как поиск утраченных знаний, лечение грибкового поражения и восстановление экосистемы. Все это обещает увлекательный геймплей и интересную механику.

Astrolabe Interactive работает над игрой с 2021 года и в команде разработчиков насчитывает более 15 человек, которые имеют опыт работы над различными игровыми проектами. Aloft будет включать в себя как одиночный, так и онлайновый кооперативный режимы.

Перед официальным запуском игры, компания предлагает бесплатную демоверсию в магазине Steam. Это даст игрокам возможность познакомиться с игрой и ее механикой, а также предоставит разработчикам обратную связь для улучшения игрового процесса.

