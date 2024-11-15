Компания планировала инвестировать 65 миллиардов долларов в строительство трех заводов по производству чипов в Аризоне, чтобы перенести производство на американскую землю и создать места работы.

Сотрудники компании TSMC, работающие на предприятии в Аризоне, подали в суд на полупроводникового гиганта из-за незаконного фаворитизма, проявляемого к тайваньским работникам на предприятии. Более половины сотрудников TSMC в Аризоне являются выходцами из Тайваня, что создает напряженность на рабочем месте и подрывает моральный дух.

Иск был первоначально подан в августе Деборой Хауингтон, нынешним руководителем отдела по привлечению талантов в TSMC, в Северный окружной суд Калифорнии. Хауингтон утверждает, что на предприятии в Аризоне царит культура незаконной дискриминации, связанной с предпочтением тайваньских сотрудников. Позже еще двенадцать сотрудников присоединились к иску, выдвигая аналогичные обвинения.



Основатель TSMC Моррис Чанг считает, что основная причина разногласий заключается в нехватке производственных кадров в США. В 2020 году TSMC планировала инвестировать 65 миллиардов долларов в строительство трех заводов по производству чипов в Аризоне. Это был амбициозный шаг, который позволил бы перенести производство полупроводниковых пластин на американскую землю и трудоустроить тысячи рабочих на месте.



Наличие большого количества тайваньских работников на предприятии в Аризоне вызывает недовольство и напряженность среди других сотрудников. Некоторые считают, что это приводит к незаконной дискриминации и предпочтению тайваньских сотрудников. Судебный иск с целью пресечения такой практики выдвинули сотрудники, которые утверждают, что имеют прямые свидетельства такого незаконного фаворитизма.