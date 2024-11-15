Согласно информации от Digital Foundry, на данный момент Game Boost обеспечивает только 30-35% улучшение в играх, которые не получили обновления для PS5 Pro Enhanced.

По информации из последнего эпизода подкаста Digital Foundry, функция Game Boost на консоли PlayStation 5 Pro не обеспечивает обещанного 45-процентного прироста производительности. Вместо этого, наблюдается улучшение только в размере 30-35% для игр, которые не получили патч PS5 Pro Enhanced. Неясно, предоставляет ли Game Boost все возможности и производительность системы. Это вызывает сомнения, особенно учитывая, что конкурирующая консоль Xbox Series X, которая также использует аппаратное обеспечение AMD, предоставляет полную мощность графического процессора (GPU) при работе в режиме совместимости с Xbox One X.

Вероятно, ограничения пропускной способности памяти ограничивают возможные улучшения на PlayStation 5 Pro, так же, как это произошло с PlayStation 4 Pro. На PS4 Pro апгрейд GPU на 45% по сравнению с базовой моделью сопровождался всего лишь 28% улучшением пропускной способности памяти.