В игре можно будет играть за двух главных персонажей, Джилл Валентайн и Леона Кеннеди

По слухам, распространяющимся в сети, в следующей части игры Resident Evil появятся два неубиваемых врага-преследователя. Также упоминается, что атмосфера игры будет вдохновлена Resident Evil 4. В новой части серии игроки смогут играть за двух главных героев - Джилл Валентайн и Леона Кеннеди. Эти персонажи были в центре внимания двух игровых тестов, которые прошли в апреле и сентябре. Один из тестов, был посвящен Джилл Валентайн. В этом тесте игроки должны были исследовать заброшенную больницу на острове. Задачей было перемещаться по больнице, которая была украшена символом бесконечности. Во время игры игроки сталкивались с зараженными плесенью зомби, с которыми нужно было сражаться, используя различное оружие, такое как ножи, топоры и косы. Джилл также имела доступ к стандартному оружию, включая дробовик, пистолет и нож, и могла изготавливать патроны из других предметов. В ходе игры Джилл преследовал неубиваемый враг-сталкер по имени "Козлоногий", который в конце игры поймал ее и заразил инфекцией. Крис Редфилд и Барри Бартон помогали Джилл в игре, общаясь с ней по радио.