Этот подход позволяет компонентам проходить через отверстия, вместо их припаивания сверху.

Американская компания Apple выпустила обновленную версию своего компьютера Mac mini, в которой удалось значительно сократить его размеры. Несмотря на то, что Apple не раскрыла подробности о технических решениях, примененных для уменьшения габаритов, некоторые ютуберы проанализировали устройство и сделали несколько интересных наблюдений. Один из них обратил внимание на особенности печатной платы блока питания Mac mini. Он отметил, что плата имеет специальные вырезы, чтобы компоненты могли проходить через них, а не быть припаянными сверху. Такой подход позволяет сэкономить место и сделать компьютер еще более компактным. Однако этот процесс является дорогостоящим. На печатной плате также обнаружены вырезы, которые позволяют выполнить горизонтальное выравнивание компонентов, что также способствует экономии места.

Такой подход к размещению компонентов и использованию вырезов уже ранее был применен Apple при проектировании более дорогого Studio Display. Блок питания Mac mini имеет уникальный и не имеющий аналогов дизайн. Это особенно важно для малогабаритных устройств, таких как Mac mini.

Ютубер Куинн Нельсон, известный по каналу Snazzy Labs, удивлен продвинутыми и дорогостоящими технологиями, использованными Apple для создания печатной платы блока питания Mac mini. Хотя точные затраты на производство отдельных вырезов не называются, можно предположить, что такое решение существенно увеличивает стоимость производства.