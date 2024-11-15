Американская компания Apple выпустила обновленную версию своего компьютера Mac mini, в которой удалось значительно сократить его размеры. Несмотря на то, что Apple не раскрыла подробности о технических решениях, примененных для уменьшения габаритов, некоторые ютуберы проанализировали устройство и сделали несколько интересных наблюдений. Один из них обратил внимание на особенности печатной платы блока питания Mac mini. Он отметил, что плата имеет специальные вырезы, чтобы компоненты могли проходить через них, а не быть припаянными сверху. Такой подход позволяет сэкономить место и сделать компьютер еще более компактным. Однако этот процесс является дорогостоящим. На печатной плате также обнаружены вырезы, которые позволяют выполнить горизонтальное выравнивание компонентов, что также способствует экономии места.
Такой подход к размещению компонентов и использованию вырезов уже ранее был применен Apple при проектировании более дорогого Studio Display. Блок питания Mac mini имеет уникальный и не имеющий аналогов дизайн. Это особенно важно для малогабаритных устройств, таких как Mac mini.
Ютубер Куинн Нельсон, известный по каналу Snazzy Labs, удивлен продвинутыми и дорогостоящими технологиями, использованными Apple для создания печатной платы блока питания Mac mini. Хотя точные затраты на производство отдельных вырезов не называются, можно предположить, что такое решение существенно увеличивает стоимость производства.
Американская компания Apple выпустила обновленную версию своего компьютера Mac mini, в которой удалось значительно сократить его размеры. Несмотря на то, что Apple не раскрыла подробности о технических решениях, примененных для уменьшения габаритов, некоторые ютуберы проанализировали устройство и сделали несколько интересных наблюдений. Один из них обратил внимание на особенности печатной платы блока питания Mac mini. Он отметил, что плата имеет специальные вырезы, чтобы компоненты могли проходить через них, а не быть припаянными сверху. Такой подход позволяет сэкономить место и сделать компьютер еще более компактным. Однако этот процесс является дорогостоящим. На печатной плате также обнаружены вырезы, которые позволяют выполнить горизонтальное выравнивание компонентов, что также способствует экономии места.