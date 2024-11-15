Размеры M4 Mac mini значительно уменьшены по сравнению с предыдущей моделью, что может затруднить доступ к компонентам при ремонте.

Компания iFixit провела разборку нового M4 Mac mini и оценила его ремонтопригодность в 7 баллов из 10. Они отметили, что устройство имеет модульную структуру, что делает замену компонентов достаточно простой. Новый Mac mini имеет обновленный дизайн, существенно уменьшенные размеры и улучшенный тепловой дизайн.

Из-за компактности устройства, компоненты упакованы плотно внутри корпуса, что может создать трудности при доступе к ним для ремонтных работ. Предыдущая модель имела больше свободного пространства, в то время как новый Mac mini имеет более плотное расположение компонентов.

Разбор M4 Mac mini также показал, что блок питания расположен в верхней части устройства, похоже на расположение блока питания в HomePod. Такое размещение блока питания, занимающего много места, может означать ограниченный доступ к другим компонентам при разборке.



Тем не менее, iFixit также отметила, что даже с такими ограничениями, M4 Mac mini все равно имеет достаточно высокую ремонтопригодность. Много из компонентов легко заменяются, что означает, что в случае необходимости ремонта, пользователи смогут обращаться к специалистам или делать это самостоятельно.