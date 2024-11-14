Эти техпроцессы пользуются большим спросом из-за интереса NVIDIA к искусственному интеллекту и амбиций Apple и MediaTek в сфере мобильных чипов.

Компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) сообщила о достижении 100-процентного уровня использования своих 5-нм и 3-нм техпроцессов, что подтверждает ее доминирование на рынке полупроводников. Эти техпроцессы являются одними из самых популярных предложений TSMC на рынке и спрос на них остается высоким благодаря интересу таких компаний, как NVIDIA, Apple и MediaTek. TSMC является одной из ведущих компаний в отрасли производства полупроводников и выигрывает в борьбе с конкурентами, такими как Intel Foundry и Samsung, которые сами еще не представили свои аналогичные предложения.

По данным отчета Ctee, TSMC ожидает, что его 5-нм производственные линии будут использованы на 100% к следующему году из-за растущего спроса от индустрии искусственного интеллекта. Спрос на эти 5-нм процессоры будет обусловлен, в частности, выпуском серии графических процессоров Blackwell B200 для искусственного интеллекта со стороны NVIDIA. Ожидается, что NVIDIA выпустит 200 000 единиц своих графических процессоров B200 AI.

