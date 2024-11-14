Компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) сообщила о достижении 100-процентного уровня использования своих 5-нм и 3-нм техпроцессов, что подтверждает ее доминирование на рынке полупроводников. Эти техпроцессы являются одними из самых популярных предложений TSMC на рынке и спрос на них остается высоким благодаря интересу таких компаний, как NVIDIA, Apple и MediaTek. TSMC является одной из ведущих компаний в отрасли производства полупроводников и выигрывает в борьбе с конкурентами, такими как Intel Foundry и Samsung, которые сами еще не представили свои аналогичные предложения.
По данным отчета Ctee, TSMC ожидает, что его 5-нм производственные линии будут использованы на 100% к следующему году из-за растущего спроса от индустрии искусственного интеллекта. Спрос на эти 5-нм процессоры будет обусловлен, в частности, выпуском серии графических процессоров Blackwell B200 для искусственного интеллекта со стороны NVIDIA. Ожидается, что NVIDIA выпустит 200 000 единиц своих графических процессоров B200 AI.
Компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) сообщила о достижении 100-процентного уровня использования своих 5-нм и 3-нм техпроцессов, что подтверждает ее доминирование на рынке полупроводников. Эти техпроцессы являются одними из самых популярных предложений TSMC на рынке и спрос на них остается высоким благодаря интересу таких компаний, как NVIDIA, Apple и MediaTek. TSMC является одной из ведущих компаний в отрасли производства полупроводников и выигрывает в борьбе с конкурентами, такими как Intel Foundry и Samsung, которые сами еще не представили свои аналогичные предложения.