Трейдеры и аналитики прогнозируют, что к концу года его цена достигнет отметки $100 000.

Биткойн продолжает свой впечатляющий рост и привлекает все больше внимания инвесторов. Криптовалюта достигла нового исторического максимума после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. За последнюю неделю цена биткоина выросла на 15 000 долларов, и в настоящее время она составляет 86 000 долларов.

Многие трейдеры и аналитики по всему миру сходятся во мнении, что биткойн достигнет отметки в 100 000 долларов к концу года. Этот фактор в сочетании с подходом Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к регулированию криптовалютного рынка привел к увеличению интереса к биткоину. Рост биткоина и интерес к нему также отражаются в Google Trends. За последние месяцы поисковые запросы, связанные с биткоином, значительно увеличились.





