Предварительные данные говорят о том, что iPhone SE 4 будет качественным устройством по сравнению с последними флагманами и будет продаваться по цене ниже $500.

Поставщик компонентов для Apple, LG Innotek, намекнул на то, что начнет массовое производство модуля фронтальной камеры для iPhone SE 4 в следующем месяце. Это может указывать на то, что новый смартфон от Apple будет запущен в начале следующего года, возможно, весной. Информация о выходе нового смартфона от Apple была получена от различных источников, которые отмечают, что iPhone SE 4 будет представлять собой достойное устройство, сравнимое с последними флагманскими моделями. Ожидается, что Apple будет продавать новый iPhone SE по цене ниже $500, что будет являться выдающимся достижением для компании и привлекательным предложением для пользователей, которые хотят получить лучшее от Apple, но по более доступной цене.

Известно, что iPhone SE 4 позаимствует свой дизайн от iPhone 14, имея небольшой вырез на передней панели, а его внутреннее устройство будет аналогично iPhone 16. Такой дизайн, хоть и устарел, позволит Apple сохранить более низкую цену на устройство.