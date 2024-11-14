MPG X870E Edge TI Wi-Fi от MSI представлена в полностью белом цвете и оснащена четырьмя слотами M.2 Gen5

MSI представила новую материнскую плату MPG X870E Edge TI WiFi в полностью белом цвете. Ожидается, что она будет совместима с новыми процессорами AMD Ryzen. Материнская плата имеет четыре слота M.2 Gen5, что делает ее идеальным выбором для пользователей, нуждающихся в большом объеме хранения данных и быстром доступе к ним.

На фотографиях видно, что MPG X870E Edge Ti WiFi имеет стильный дизайн с мощной системой охлаждения. Она также оснащена двумя разъемами для внешних антенн, чтобы обеспечить стабильное Wi-Fi соединение. Это очень важно для пользователей, которые регулярно работают с большим количеством данных или играют в онлайн-игры.

MSI также готовит к выпуску высококлассную ITX-плату на базе платформы AM5. Данная плата будет предлагать всю необходимую функциональность в уменьшенном форм-факторе, и при этом обеспечивать высокую производительность. Это идеальное решение для пользователей, которые предпочитают компактные системы, но не хотят жертвовать производительностью.

