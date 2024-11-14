Обе игры будут поддерживать технологии NVIDIA, такие как DLSS Super Resolution и Frame Generation.

Компания NVIDIA выпустила новые драйверы GeForce Game Ready, которые оптимизированы для двух крупных игр: STALKER 2: Heart of Chornobyl и Microsoft Flight Simulator 2024. Оба этих игры будут поддерживать технологии NVIDIA DLSS Super Resolution и Frame Generation. Для Microsoft Flight Simulator 2024 также будут доступны тени с трассировкой лучей и технология NVIDIA DLAA для более реалистичной графики.

Кроме того, NVIDIA также представила возможность использования технологий DLSS Super Resolution и DLAA для других игр. Farming Simulator 25 от Giants Software и многопользовательская игра Mortal Rite, доступная в Steam Early Access, теперь поддерживают эти технологии. Таким образом, геймеры смогут наслаждаться улучшенной графикой и оптимизацией производительности в этих играх.