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ddr22
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready для STALKER 2: Heart of Chornobyl и MFS 2024
Обе игры будут поддерживать технологии NVIDIA, такие как DLSS Super Resolution и Frame Generation.

Компания NVIDIA выпустила новые драйверы GeForce Game Ready, которые оптимизированы для двух крупных игр: STALKER 2: Heart of Chornobyl и Microsoft Flight Simulator 2024. Оба этих игры будут поддерживать технологии NVIDIA DLSS Super Resolution и Frame Generation. Для Microsoft Flight Simulator 2024 также будут доступны тени с трассировкой лучей и технология NVIDIA DLAA для более реалистичной графики.
Кроме того, NVIDIA также представила возможность использования технологий DLSS Super Resolution и DLAA для других игр. Farming Simulator 25 от Giants Software и многопользовательская игра Mortal Rite, доступная в Steam Early Access, теперь поддерживают эти технологии. Таким образом, геймеры смогут наслаждаться улучшенной графикой и оптимизацией производительности в этих играх.

#stalker 2: heart of chornobyl
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Даже GeForce RTX 4090 за 250 000р не способна обеспечить 60 fps@4K в STALKER 2: Heart of Chornobyl
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Разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl раскрыли больше информации о системных требованиях
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