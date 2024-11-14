Белая версия будет иметь ту же конфигурацию, что и обычная, но будет стоить на 30 долларов дороже.

Компания Valve объявила о выпуске ограниченной серии белых Steam Deck OLED по цене $679. Белая версия будет иметь ту же конфигурацию, что и обычная модель, но будет стоить на $30 дороже. В связи с ограниченным выпуском, Valve ограничила количество экземпляров до одного на аккаунт.

Steam Deck OLED: White станет доступна для покупки 18 ноября в 15:00 по тихоокеанскому времени. Консоль будет доступна в различных регионах, включая Японию, Южную Корею, Тайвань и Гонконг через платформу Komodo. Она также будет доступна в США, Калифорнии, Великобритании, Европейском союзе и Австралии. В Австралии дата и время запуска совпадают с глобальным релизом.

Один пользователь может приобрести только одну белую версию Steam Deck OLED на свой аккаунт, но для этого необходимо совершить хотя бы одну покупку в Steam до ноября 2024 года.

Это ограниченная серия, что делает консоль более привлекательной для коллекционеров и фанатов Steam.

