Компания NVIDIA сфокусировала свое производство на графических процессорах нового поколения GeForce RTX 50 «Blackwell».

Компания NVIDIA перевела свои производственные линии на производство графических процессоров нового поколения GeForce RTX 50 "Blackwell", в то время как серия RTX 40 "Ada" подходит к концу. Большинство моделей серии RTX 40 уже находятся в конце производства, а некоторые модели уже сняты с производства.

Первые графические процессоры GeForce RTX 50 "Blackwell" от NVIDIA ожидается презентовать в январе. Начальная линейка новых графических процессоров будет включать модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Главный исполнительный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, также планирует представить эти новые продукты для геймеров на выставке CES.

