Компания NVIDIA перевела свои производственные линии на производство графических процессоров нового поколения GeForce RTX 50 "Blackwell", в то время как серия RTX 40 "Ada" подходит к концу. Большинство моделей серии RTX 40 уже находятся в конце производства, а некоторые модели уже сняты с производства.
Первые графические процессоры GeForce RTX 50 "Blackwell" от NVIDIA ожидается презентовать в январе. Начальная линейка новых графических процессоров будет включать модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Главный исполнительный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, также планирует представить эти новые продукты для геймеров на выставке CES.
Компания NVIDIA перевела свои производственные линии на производство графических процессоров нового поколения GeForce RTX 50 "Blackwell", в то время как серия RTX 40 "Ada" подходит к концу. Большинство моделей серии RTX 40 уже находятся в конце производства, а некоторые модели уже сняты с производства.