Это обновление включает фоторежим, который позволяет игрокам создавать уникальные и впечатляющие снимки игрового мира.

Команда разработчиков игры NieR: Automata объявила о предстоящем релизе DLC под названием Stellar Blade. Это бесплатное обновление добавит в игру фоторежим, позволяющий игрокам делать уникальные снимки виртуального мира игры. Релиз запланирован на следующую неделю.

Фоторежим, представленный в DLC Stellar Blade, позволяет игрокам создавать и редактировать изображения в игровой среде. С помощью различных инструментов и эффектов, игроки смогут создавать уникальные композиции и делиться ими с другими игроками. Это великолепная возможность для фанатов игры показать свое творчество и экспериментировать с изображениями.

DLC Stellar Blade также включает в себя несколько новых сценариев и сюжетных моментов. Дополнительные сцены расширят мир игры и добавят новые возможности для игроков.

Изображения, представленные на сайте, показывают возможности фоторежима DLC Stellar Blade.