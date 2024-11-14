Это связано с тем, что Intel уже не уверена в возможностях своего литейного подразделения и решила увеличить аутсорсинг Arrow Lake для сохранения конкурентоспособности на рынке.

Компания Intel планирует передать больше заказов на процессоры Arrow Lake компании TSMC. Это связано с тем, что Intel больше не уверена в возможностях своего литейного подразделения. Team Blue, как называют Intel, находится в не самых лучших условиях, и не только в потребительском сегменте, но и в областях центров обработки данных и рынка искусственного интеллекта. Intel не смогла максимально использовать имеющиеся у нее ресурсы и теперь рассматривает возможность передачи своих ключевых заказов TSMC, так как тайваньский гигант значительно превосходит Intel в качестве полупроводников.

Выпускаемые процессоры Intel Arrow Lake серии Core Ultra 200 являются ключевыми, так как это первый случай, когда Intel решает использовать услуги внешнего литейного производства. Это решение принято из-за недостаточной эффективности работы литейного подразделения Intel и стремления конкурировать с AMD, которая уже использует возможности TSMC. Intel хочет сохранить свое лидерство на рынке процессоров и, поэтому, увеличивает объемы заказов на TSMC для процессоров Arrow Lake и Lunar Lake.

