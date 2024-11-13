Компания уже создала множество своих процессоров для центров обработки данных, и их последний проект является частью их инвестиций в стартап по разработке чипов.

Amazon разрабатывает собственные процессоры искусственного интеллекта в целях снижения зависимости от NVIDIA. Компания уже создала несколько собственных процессоров для рабочих нагрузок в центрах обработки данных и продолжает инвестировать в разработку чипов. Следующая попытка Amazon связана с анонсом линейки чипов Trainium, которая ожидается в следующем месяце. Эти чипы были разработаны Amazon's Annapurna Labs и используются в компании OpenAI - Anthropic, являющейся партнером Amazon в области искусственного интеллекта.

Amazon стремится к разработке собственных чипов искусственного интеллекта, чтобы снизить свои затраты и зависимость от NVIDIA, которая является лидером рынка и производителем самых мощных процессоров для ИИ. Высокий спрос и ограниченное предложение сделали продукцию NVIDIA одними из самых дорогих на рынке. Поэтому крупные технологические компании, такие как Amazon, стремятся сократить свою зависимость от NVIDIA и разработать собственные чипы, чтобы уменьшить затраты.

Ожидается, что анонс линейки чипов Trainium пройдет в ближайшее время.