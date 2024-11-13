Они обладают высокой контрастностью и частотой обновления до 240 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс.

MSI представила две новые флагманские модели игровых мониторов - MPG 491CQPX и MPG 321URXW, оснащенные панелями QD-OLED. Оба монитора отличаются высокой контрастностью и частотой обновления до 240 Гц, что обеспечивает плавность игрового процесса.

MPG 491CQPX имеет 49-дюймовый экран с разрешением 5120x1440p (DQHD). Этот монитор заменяет предыдущую модель с более высокой частотой обновления. Он обладает ярким и живым изображением благодаря применению технологии QD-OLED и имеет коэффициент контрастности 1,5M:1.

MPG 321URXW, в свою очередь, обладает 32-дюймовой QD-OLED-панелью и той же частотой обновления 240 Гц. Этот монитор обладает современными техническими характеристиками и возможностями подключения.

QD-OLED-панель обеспечивает яркое и реалистичное изображение на экране. Она имеет более широкий спектр цветов и обладает высоким коэффициентом контрастности.



