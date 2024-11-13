Этот ноутбук имеет модульную конструкцию, в которой графический процессор выделен в отдельный корпус.

Китайская компания Firebat готовит новый игровой ноутбук под названием Huan 16 Air. Главной особенностью этой модели является его модульная конструкция, которая позволяет обновлять дискретную видеокарту.

В отличие от большинства ноутбуков, где все компоненты припаяны к материнской плате и не могут быть заменены или модернизированы, Huan 16 Air предоставляет возможность обновить видеокарту, что позволяет ему сохранять свою актуальность и игровой потенциал на протяжении длительного времени.

Основной модуль игрового ноутбука Huan 16 Air содержит AMD процессор Ryzen 7 8845HS и дискретную графическую карту GeForce RTX 4060. Видеокарта обладает общей рабочей мощностью до 170 Вт, что обеспечивает высокую производительность и возможность запускать современные игры с высокими настройками графики.

Конструкция ноутбука включает отдельный дискретный корпус с RTX 4060, что делает его гораздо более гибким и модульным по сравнению с обычными ноутбуками.

Разработка модульных игровых ноутбуков оказалась сложной задачей, и несмотря на попытки некоторых компаний вывести такие устройства на рынок, производители ноутбуков в итоге отказались от этой концепции.



