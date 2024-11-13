Недавно компания Apple представила новые функции Apple Intelligence, которые соревнуются с Galaxy AI от Samsung и Gemini от Google. Google не стесняется предоставлять свои функции искусственного интеллекта другим компаниям, особенно iPhone. В неожиданном развитии событий, Google запускает отдельное приложение Gemini для iPhone, чтобы расширить свою сферу влияния. Ранее компания уже предложила несколько Gemini-функций через свое приложение Google Search на iPhone. Новое приложение под названием Google Gemini было обнаружено в App Store и позволяет получить доступ к Gemini Live через специальную платформу.
После установки, на главном экране iPhone появляется значок Gemini с надписью "Разблокируйте возможности Google AI на своем iPhone". Впервые функции искусственного интеллекта от Google становятся доступны через отдельное приложение для iPhone, что дает пользователям больше возможностей в области ИИ.
Глобальная интеграция искусственного интеллекта с iPhone продолжается. Компания OpenAI также анонсировала интеграцию своей модели ChatGPT с Siri. Это позволит пользователям iPhone получать ответы от ChatGPT, который разработан для генерации текста по запросу.
Недавно компания Apple представила новые функции Apple Intelligence, которые соревнуются с Galaxy AI от Samsung и Gemini от Google. Google не стесняется предоставлять свои функции искусственного интеллекта другим компаниям, особенно iPhone. В неожиданном развитии событий, Google запускает отдельное приложение Gemini для iPhone, чтобы расширить свою сферу влияния. Ранее компания уже предложила несколько Gemini-функций через свое приложение Google Search на iPhone. Новое приложение под названием Google Gemini было обнаружено в App Store и позволяет получить доступ к Gemini Live через специальную платформу.