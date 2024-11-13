Это не первый раз, когда Google предлагает свои сервисы на iPhone или iOS, ранее они уже представляли некоторые функции через приложение Google Search.

Недавно компания Apple представила новые функции Apple Intelligence, которые соревнуются с Galaxy AI от Samsung и Gemini от Google. Google не стесняется предоставлять свои функции искусственного интеллекта другим компаниям, особенно iPhone. В неожиданном развитии событий, Google запускает отдельное приложение Gemini для iPhone, чтобы расширить свою сферу влияния. Ранее компания уже предложила несколько Gemini-функций через свое приложение Google Search на iPhone. Новое приложение под названием Google Gemini было обнаружено в App Store и позволяет получить доступ к Gemini Live через специальную платформу.

После установки, на главном экране iPhone появляется значок Gemini с надписью "Разблокируйте возможности Google AI на своем iPhone". Впервые функции искусственного интеллекта от Google становятся доступны через отдельное приложение для iPhone, что дает пользователям больше возможностей в области ИИ.

Глобальная интеграция искусственного интеллекта с iPhone продолжается. Компания OpenAI также анонсировала интеграцию своей модели ChatGPT с Siri. Это позволит пользователям iPhone получать ответы от ChatGPT, который разработан для генерации текста по запросу.

