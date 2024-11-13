Компания Nintendo подала в суд на геймера по имени Джесси Кейгин, также известного как EveryGameGuru и обвиняет его в том, что он несанкционированно стримил неизданные игры для Nintendo Switch на различных платформах, включая YouTube, Twitch и Facebook.

Японская компания по производству видеоигр Nintendo подала в суд на геймера Джесси Кейгина, также известного как EveryGameGuru, обвиняя его в трансляции неизданных и пиратских игр на различных платформах, таких как YouTube, Discord, Twitch, TikTok и многих других. Nintendo утверждает, что Кейгин неоднократно нарушал авторские права, публикуя в сети защищенные видеоигры, которые компания еще не выпустила официально. Они утверждают, что отправляли уведомления об авторском праве DMCA, но геймер продолжал стримить эти игры.

Этот иск не является первым для Nintendo, компания часто подает иски против частных лиц и организаций, которые нарушают их авторские права. В данном случае, сумма иска, поданного против Джесси Кейгина, не разглашается.