Intel отказалась менять бракованный чип, из-за использования жидкого металла.

Компания Intel отклонила запрос на возврат процессора Core i9-14900K, у которого были проблемы с нестабильностью. Отказ компании вызвал удивление, так как причиной проблем стала использованная в процессоре жидкометаллическая термопаста.

Intel отклонила запрос на возврат процессора Core i9-14900K, так как использованная в процессоре "жидкометаллическая" термопаста, которая является проводящей пастой и обычно используется в системах с повышенной производительностью или для оверклокинга.

Такое решение компании Intel вызвало разочарование у пользователей, потому что это означает, что политика Intel в области возвратов стала непоследовательной. Такие случаи негативно сказываются на репутации компании и вызывают недоверие у пользователей.