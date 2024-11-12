Компания хочет сосредоточиться на разработке более производительных SoC для своих премиальных моделей.

По слухам, Huawei планирует использовать чипсет Kirin для базовой модели Mate 70. Это связано с тем, что компания хочет сосредоточиться на повышении производительности своих предстоящих флагманских SoC. Линейка Mate 70 включит стандартную модель, а затем более премиальные версии, такие как Pro, Pro+ и RS Ultimate. Более дорогие варианты будут оснащены лучшим аппаратным обеспечением, включая Kirin 9100, которая, по слухам, станет следующей флагманской SoC компании. Новые слухи утверждают, что Kirin 9100 не будет использоваться в базовой модели Mate 70, поскольку Huawei хочет сохранить эту новую SoC для более дорогих моделей из-за связанных с ней проблем.

О возможном использовании вместо Kirin 9100 чипсета Kirin 9010 пока нет подтверждений. В спецификациях Kirin 9100, ранее утекших в сеть, говорилось, что он будет производиться по 6-нм техпроцессу и иметь новый процессорный кластер. Вероятно, SMIC, крупнейшая китайская литейная компания, разработала улучшенную архитектуру, но из-за использования старого оборудования DUV возникают проблемы производства и выхода продукции. Если Huawei действительно решит использовать чипсет Kirin 9010 для базового Mate 70, это может сказаться на производительности и функциональности устройства. Однако, важно отметить, что это пока неофициальная информация и Huawei еще не подтвердила свои планы. Возможно, компания найдет решение для проблем с производством Kirin 9100 и все версии Mate 70 будут оснащены этим новым чипсетом.