Для этого он припаял два чипа NAND емкостью 1 ТБ.

Apple выпускает базовую версию Mac mini 4 по доступной цене в $599, но с установленной всего лишь 256 ГБ памяти, которую нельзя обновить без специальных навыков микропайки. Моддер показывает, как можно легко увеличить емкость хранилища до 2 ТБ, если у вас есть необходимые инструменты и навыки.

Чтобы обойти Apple и избежать дополнительных расходов за обновление хранилища, моддер использовал накопители NAND объемом 1 ТБ.

Видео-инструкция, опубликованная на YouTube пользователем dosdude1, наглядно демонстрирует процесс модификации и обновления хранилища Mac mini 4. Он показывает, как разобрать устройство, извлечь существующий накопитель и припаять два новых NAND-чипа емкостью 1 ТБ для обеспечения оптимальной производительности. Моддер также предупреждает о необходимости быть аккуратным и ответственным при модификации хранилища, так как неправильное выполнение процесса может повредить устройство.



