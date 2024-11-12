Apple использовала особые техники, чтобы уменьшить размеры нового Mac mini.

M4 Mac mini, последняя версия компьютера от Apple, имеет новое решение охлаждения со спиралевидным радиатором и отдельную плату для чипов Wi-Fi и Bluetooth. Внутренняя модернизация позволяет компьютеру работать прохладно и занимать меньше места. В процессе разборки были обнаружены сменные накопители, единая тепловая трубка, и были выявлены некоторые проблемы со снятием нижней панели. Это не помешало создателю контента забраться внутрь и обнаружить круглый диск с отверстиями для направления воздуха. Внутри также присутствуют антенны, которые помогают усилить сигнал Wi-Fi и Bluetooth.

Внутренности M4 Mac mini представляют собой сложную систему, особенности которой требуют аккуратного обращения при разборке и снятии нижней панели.







