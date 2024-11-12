Настольные процессоры нового поколения от AMD, основанные на архитектуре Zen 6, сохранят совместимость с сокетом AM5 и ожидаются на рынке в конце 2026 или начале 2027 года.

Следующее поколение настольных процессоров AMD Ryzen, основанных на архитектуре Zen 6, будет совместимо с AM5 и появится на рынке в конце 2026 или начале 2027 года. В данный момент самым популярным процессором на базе Zen 5 является Ryzen 7 9800X3D с 8 ядрами. AMD планирует представить больше вариантов Zen 5 в ближайшем будущем.

По слухам, процессоры Ryzen на базе Zen 6 могут получить до 32 ядер на одном кристалле, хотя более подробной информации пока нет.

Это означает, что линейка Zen 6 может быть представлена в четвертом квартале 2026 года или в начале 2027 года. Сейчас еще рано говорить о характеристиках и возможностях Zen 6, но ожидается, что она будет включать в себя значительные улучшения по сравнению с предыдущими поколениями.



