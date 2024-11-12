Компания MSI представила новую функцию «X3D Gaming Mode», которая улучшает производительность процессоров Ryzen 3D V-Cache при играх. Данная функция распространяется на материнские платы 800-й серии и позволяет использовать процессоры с одним или двумя CCD. Это нововведение применяется вместе с последней прошивкой BIOS AGESA 1.2.0.2a, которая предлагает расширенную поддержку процессора AMD Ryzen 7 9800X3D.
MSI стал последним производителем материнских плат, внедряющим функциональность X3D с помощью новой функции BIOS «X3D Gaming Mode». По сути, данная функция работает так же, как у других производителей, позволяя отключать другие CCD или SMT для улучшения игровой производительности. Преимущества X3D Gaming Mode особенно заметны для двухпроцессорных систем.
Компания MSI представила новую функцию «X3D Gaming Mode», которая улучшает производительность процессоров Ryzen 3D V-Cache при играх. Данная функция распространяется на материнские платы 800-й серии и позволяет использовать процессоры с одним или двумя CCD. Это нововведение применяется вместе с последней прошивкой BIOS AGESA 1.2.0.2a, которая предлагает расширенную поддержку процессора AMD Ryzen 7 9800X3D.