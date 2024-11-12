Эта функция будет доступна на материнских платах 800-й серии.

Компания MSI представила новую функцию «X3D Gaming Mode», которая улучшает производительность процессоров Ryzen 3D V-Cache при играх. Данная функция распространяется на материнские платы 800-й серии и позволяет использовать процессоры с одним или двумя CCD. Это нововведение применяется вместе с последней прошивкой BIOS AGESA 1.2.0.2a, которая предлагает расширенную поддержку процессора AMD Ryzen 7 9800X3D.

MSI стал последним производителем материнских плат, внедряющим функциональность X3D с помощью новой функции BIOS «X3D Gaming Mode». По сути, данная функция работает так же, как у других производителей, позволяя отключать другие CCD или SMT для улучшения игровой производительности. Преимущества X3D Gaming Mode особенно заметны для двухпроцессорных систем.

