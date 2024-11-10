На Core Ultra 5 245K от Intel был разогнан iGPU Xe до 3 ГГц, что позволило значительно улучшить его производительность в сравнении со стандартными настройками.

На Core Ultra 5 245K от Intel имеется интегрированная графика (iGPU) начального уровня с 4 ядрами Xe. После разгона до 3 ГГц iGPU показывает производительность, близкую к уровню GTX 1650. Картинки, опубликованные WCCFtech, демонстрируют результаты тестов и подробности процессора.

Intel Core Ultra 5 245K с разогнанным iGPU Intel Xe показывает хорошую производительность в тесте Time Spy.

Процессоры Core Ultra 200S на базе архитектуры Xe-LPG имеют 4 ядра Xe и тактовую частоту до 2,0 ГГц. Core Ultra 5 245K является самым медленным процессором в линейке, но всё же представляет собой надежное предложение среднего уровня, оснащенное iGPU с тактовой частотой 1,9 ГГц.

На стандартных частотах iGPU 245K набирает около 2100-2200 баллов в графическом тесте 3DMark Time Spy. Однако, недавно оверклокер с ником "Arabus" смог разогнать iGPU до максимального уровня.