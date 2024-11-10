Доля рынка AM5 составляет около 65%, в то время как доля AM4 - всего 35%.

Согласно последнему отчету компании Danawa, продажи материнских плат AM5 превзошли продажи плат AM4 на корейском рынке.

Доля материнских плат AM5 на рынке AMD составляет около 65%, в то время как AM4 занимает всего 35% рынка. После представления процессора AMD Ryzen 7 7800X3D в январе 2023 года доля AM5 быстро увеличилась. Этот процессор продолжает оставаться лидером среди игровых процессоров по цене в 450 долларов. На конец 2023 года популярность AM5 и AM4 была примерно одинаковой, однако после выхода серии Ryzen 9000 доля AM5 стала еще больше. Стоит отметить, что Ryzen 9000 не показал хороших результатов в продажах, а процессоры Ryzen 7000 продолжают доминировать на рынке.

Эти данные подтверждают, что AM5 стала предпочтительным выбором среди пользователей DIY в Южной Корее.