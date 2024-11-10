Это решение связано с опасениями, что эти организации могут быть посредниками для Huawei.

TSMC, одна из крупнейших полупроводниковых компаний в Тайване, сообщила о прекращении поставок своих 7-нм и более продвинутых узлов китайским компаниям. Это решение было принято из-за опасений, что эти организации могут служить посредниками Huawei. Ранее появились слухи о том, что Huawei получает 7-нм чипы от TSMC через посредников, но сам TSMC не подтверждал эти утверждения.

Согласно последним сообщениям, TSMC сообщила своим китайским клиентам о прекращении поставок чипов 7 нм и ниже с 11 ноября. Это повлияет на компании, которые полагались на техпроцесс TSMC для массового производства чипов для искусственного интеллекта, смартфонов и автомобилей.

Такое решение TSMC связано с возможностью восстановления нарушений торговых санкций, особенно с учетом возобновления деятельности адмнистрации Трампа. Его предыдущее правление строго подходило к контролю действий Китая и можно ожидать, что администрация Трампа будет продолжать пресекать подобные действия.

Несмотря на прекращение поставок чипов китайским компаниям, TSMC заявил, что если производитель полупроводников и Министерство торговли США проведут переговоры и опубликуют конкретные детали контроля, запрет может быть снят. Пока неясно, как долго будет действовать ограничение и какие организации будут затронуты.