Продажа произошла в рамках реструктуризации европейского бизнеса SEGA, которая включала продажу Relic Entertainment и сокращение сотрудников.

Компания SEGA объявила о продаже парижской студии Amplitude Studios, известной своими играми Endless Space, Endless Legend, Dungeon of the Endless, Endless Space 2, Humankind и недавним Endless Dungeon. Продажа была объяснена завершением процесса реструктуризации европейского бизнеса, в рамках которого были проданы также Relic Entertainment и произведены массовые увольнения. В результате продажи Amplitude Studios компания SEGA понесла убытки в размере около ¥5,9 млрд ($38,7 млн).

Продажа Amplitude Studios была частью структурных реформ, над которыми SEGA работала с сентября 2023 года. Компания полагает, что завершение этих реформ поможет восстановить европейский бизнес. SEGA также обсуждала восстановление двух оставшихся студий - Sports Interactive и Creative Assembly. Sports Interactive отложила релиз игры Football Manager 2025 с ноября на март, чтобы обеспечить высокое качество игры. Команда разработчиков также сменила движок игры для улучшения ее характеристик.