Использование 3-нм техпроцесса TSMC второго поколения в чипсете M4 позволило сделать его более термоэффективным.

Процессор M4 от Apple, установленный в обновленном Mac mini, незначительно превосходит в производительности ту же SoC, установленную в MacBook Pro, в тесте экспорта Premiere Pro 4K. Это обусловлено использованием более эффективного 3-нм техпроцесса TSMC второго поколения для серии M4. Однако производительность M4 может быть еще выше при использовании надежного решения для охлаждения других компонентов, так как проблема теплоотвода может стать ограничивающим фактором.

В тесте Premiere Pro 4K Export, обновленный Mac mini оказался быстрее, чем обновленный 14-дюймовый MacBook Pro. Но в итоге самым быстрым оказался 24-дюймовый M4 iMac, возможно, из-за более эффективной системы охлаждения, позволяющей чипсету работать на полную мощность без перегрева.

Тесты на всех трех машинах были проведены The Verge. Этот тест также позволяет оценить эффективность различных решений охлаждения.