Производство гарнитуры замедлилось, и к концу 2024 года она больше не будет производиться.

Присутствие гарнитуры Apple Vision Pro в розничных магазинах постепенно сокращается в пользу новых компьютеров M4 Mac. Производство гарнитуры замедлилось и к концу 2024 года она перестанет производиться.

Такое решение связано с ограниченным количеством мест для выставления каждого продукта и недостаточным распространением гарнитуры Apple Vision Pro. Поэтому Apple решила отдать предпочтение новым компьютерам M4 Mac. Количество розничных магазинов, в которых будет представлена гарнитура, не было названо.