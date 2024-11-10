Патч обеспечивает поддержку 4K60 и включает PSSR для апсемплинга.

Ubisoft Bordeaux выпустила патч для Assassin's Creed Mirage для PS5 Pro. В результате этого, игроки могут ожидать лучшей графики и производительности. Патч добавляет поддержку игры в разрешении 4K60 с программным обеспечением для апсемплинга PSSR, что позволяет достичь более точной детализации и частоты кадров в игре. Этот режим качества теперь будет применяться по умолчанию на 60FPS, в отличие от оригинальной версии, которая работала на 30FPS. Чтобы продемонстрировать улучшения, был опубликован короткий видеоролик, который доступен на официальном сайте Assassin's Creed.

Точность теней и отражений будет повышена, а также увеличено разрешение текстур и улучшено расстояние прорисовки. Однако, неясно, будет ли это достаточным мотивом для того, чтобы люди приобретали игру для PS5 Pro. Все же Assassin's Creed Mirage не является одной из самых популярных игр в серии Assassin's Creed.