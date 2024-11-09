Согласно сообщению аналитика Росса Янга, S25 и S25 Plus будут доступны в синем, черном, розовом золоте и кораллово-красном.

Следующая серия смартфонов Samsung Galaxy S25 вызывает большой интерес в технологическом сообществе, и в связи с этим появляется все больше утечек информации о характеристиках и возможных цветах устройств. По последней утечке, ожидается, что Samsung представит несколько новых цветовых решений для серии Galaxy S25, которые будут доступны в различных моделях.

Аналитик Росс Янг, поделился деталями о возможных цветах для различных моделей Galaxy S25. Согласно его сообщению, модели S25 и S25 Plus будут предлагать синий, черный, розовое золото и кораллово-красный цвета. Однако флагманская модель S25 Ultra будет доступна еще и в титаново-черном, титаново-синем, титаново-нефритово-зеленом и титаново-розовом золоте.