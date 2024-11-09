M4 Ultra демонстрирует улучшение производительности и также имеет значительное преимущество перед процессором Ultra 9 285K от Intel.

Apple представила начальную серию своих новых процессоров M4, включающую в себя модель M4 Max. Ожидается, что следующим годом компания представит M4 Ultra, вероятно, вместе с выпуском новой модели Mac Pro. Пока неизвестно, будет ли компания также представлять обновленную модель Mac Studio. Ранее уже сообщали о предполагаемой графической производительности чипсета M4 Ultra, который, по оценкам одного из создателей контента, опережает настольную версию NVIDIA RTX 4090 как в тестах OpenCL, так и API Vulkan.

Теперь есть первые данные о предполагаемых многоядерных показателях процессора M4 Ultra для рабочих станций Apple. Оказывается, что новый чип без труда превосходит Ryzen 9 9950X от AMD и M4 Max от Apple.

Сравнение с M4 Pro показывает, что процессор M4 Ultra быстрее на 81%. Кроме того, существует значительная разница в производительности между M4 Ultra и 24-ядерным процессором Intel Ultra 9 285K. Ранее упоминалось, что M4 Ultra будет иметь 32-ядерный процессор и 80-ядерную графическую карту, но точная информация о производительности и эффективности этих компонентов не была предоставлена.