Эти чипы заменят существующие чипы M2 Ultra и значительно увеличат производительность серверов компании.

Apple планирует оснастить серверы Apple Intelligence Server мощными чипами M4 Ultra, которые позволят значительно увеличить производительность системы. Новый чип M4 был анонсирован Apple в начале этого года и уже нашел применение в новых моделях iPad Pro и MacBook Pro. Основные планы по использованию M4 связаны с серверами Apple Intelligence.

По информации от Nikkei Asia, в следующем году Apple планирует заменить чипы M2 Ultra в серверах Apple Intelligence на чипы M4 Ultra. Пока неизвестно, какая именно версия M4 будет использоваться, но предполагается, что это будет M4 Ultra.



Это обновление чипа связано с ростом базы пользователей Apple Intelligence и увеличением деятельности в сфере искусственного интеллекта. Чип M4 Ultra обладает улучшенными характеристиками и возможностями, что позволит серверам Apple Intelligence работать еще более эффективно.



Дополнительно к этому, Apple переманила своего основного поставщика, компанию Foxconn, которая будет собирать дополнительные серверы Apple Intelligence на Тайване. Это свидетельствует о серьезных планах компании по развитию и улучшению своих серверов для AI задач.